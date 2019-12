Centro sul do Ceará concentra precipitações em 24 horas

Em conformidade com a previsão do tempo emitida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na última sexta-feira (6) e reforçada neste fim de semana, o centro sul do Estado concentrou chuvas entre este domingo (8) e manhã desta segunda-feira (9).

Dados parciais apontam que houve precipitações em, pelo menos, 47 municípios no intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje. A macrorregião do Cariri teve os maiores acumulados: 90 milímetros no posto pluviométrico sede de Barbalha e 75 mm em Lameiro, no Crato. Com 62 mm, Assaré teve a maior chuva do Sertão Central e Inhamuns.

As precipitações do intervalo de 24 horas foram associadas, principalmente, à formação de áreas de instabilidades associadas à presença, sobre o Estado, de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) – sistema típico de Pré-Estação – e umidade relativa do ar mais elevada.

Observa-se, por meio da rede de radares mantida pela Funceme, chuvas no Sertão Central e Inhamuns, mas para esta segunda, a tendência é de redução das condições favoráveis ao longo do dia. Já para esta terça (10) e quarta-feira (11), a previsão é de predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de chuva fraca e passageira na faixa litorânea.

*(Com informações da Funceme)