Cerca de 60 quilos de drogas são apreendidos pela Polícia Civil em Fortaleza

ma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, na manhã de hoje (02), na prisão em flagrante de um homem e nas apreensões de drogas, munições, balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito, celulares e outros objetos frutos de atividades criminosas. A operação ocorreu no bairro Sapiranga. O material apreendido foi encaminhado para o 26º DP.

As diligências iniciaram quando os agentes de segurança, após um trabalho investigativo, conseguiram localizar Gustavo Assunção Rodrigues (34), com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, roubo, crimes de trânsito e direção perigosa. O homem foi encontrado em uma residência, na Rua Arthur Bernardes, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Durante os procedimentos policiais, Gustavo informou que em um terreno, na mesma localidade, havia entorpecentes escondidos.

No total, foram apreendidos mais de 59 quilos de maconha, 450 gramas de crack, 200 gramas de pó branco, vários pinos para cocaína, embalagens para armazenar drogas, uma pistola calibre 380, 50 munições de vários calibres, três balanças de precisão, sete cartões magnéticos, duas maquinetas de cartão, valores em espécie, dez celulares, dois tablets e um relógio tipo smartwatch.

Ainda seguindo as informações do suspeito, os policiais se dirigiram até a residência de um parente do investigado, onde encontraram objetos utilizados para armazenar droga e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o homem foi preso por tráfico, associação para o tráfico de drogas, posse de arma de fogo e por integrar organização criminosa.