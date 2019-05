Cerca de 690 mil cearenses ainda não se vacinaram contra a gripe

Disponível em 2.385 postos de saúde nos 184 municípios do estado , a vacina contra a influenza tem proteção trivalente (H1N1, H3N2 e B/Colorado/06/2017). A dose visa atender prioritariamente crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, idosos com 60 anos ou mais, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, índios, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa, professores de escolas públicas e particulares, funcionários do sistema prisional e profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas).

Dentro dos grupos prioritários, a situação da População Privada de Liberdade é a mais crítica no estado, com apenas 11,59% vacinados. Do outro lado, Funcionários do Sistema Prisional tem o maior alcance com 118,67% dessa população imunizada. Na sequência estão mulheres com até 45 dias pós-parto (83,08%), índios (81,45%) e gestantes (80,38%).