CEs 090 e 531, no Litoral de Caucaia, passarão por reestruturação

As CEs 090 e 531, na região do Litoral de Caucaia, passarão, a partir desta quarta-feira (29) por uma reestruturação, após parceria firmada entre a prefeitura do município e o Governo do Estado.

Nessa terça-feira (28), os titulares da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e a Diretoria do Departamento Estadual de Rodovias (DER) reuniram-se para estudar as necessidades das duas estradas.

Formada pelo secretário Eudes Costa, pelo subsecretário Júlio Aquino, pelo diretor de manutenção rodoviária do DER Osci Pinheiro e pelo coordenador operacional da região metropolitana de Fortaleza Nertan Barroso, a comitiva vistoriou as áreas que necessitam de reparos nas proximidades do Centro de Apoio ao Turista (CAT, no Cumbuco) e na Estrada Velha do Icaraí (no trecho dentro da Sede do município).

A Seinfra executará o serviço de recuperação da base e da sub-base do asfalto, enquanto o DER será responsável pela pavimentação asfáltica das duas rodovias estaduais.