Cesta básica da capital cearense aumenta mais de 10% e é a mais cara do Nordeste

O conjunto de alimentos essenciais na capital cearense ficou 12,93% mais caro em 2019, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O dado faz parte da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente. Com esses números, Fortaleza é a capital com a cesta básica mais cara do Nordeste entre as cidades analisadas.

Ao todo, a soma dos produtos ficou R$ 448,73, em média, no mês de junho, o que representa 48,87% do salário mínimo líquido. A segunda capital nordestina a aparecer no ranking foi João Pessoa, com a cesta básica custando R$ 398,72. Natal (R$ 397,24), Recife (R$ 396,21), Salvador (R$ 384,76) e Aracaju (R$ 383,09) aparecem logo em seguida.

Considerando os dados referentes ao País, Fortaleza é a sétima cidade com a cesta básica mais cara. São Paulo, onde é cobrado R$ 501,58, liderou o ranking. Segundo o levantamento do Dieese, uma pessoa que recebe um salário mínimo por mês em Fortaleza precisaria trabalhar 98 horas e 55 minutos para conseguir comprar uma cesta básica.

Um dos principais destaques em Fortaleza foi a variação do leite integral com um aumento de 3,98% De acordo com o Dieese, a cesta básica em Fortaleza ficou 0,97% mais cara em junho ante maio de 2019. Nos últimos 12 meses, a variação foi de 14,37% na capital cearense.