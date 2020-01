Chamada Especial para o Programa de Incubação do Nutec “Você, Empreendedor!”

A Agência de Inovação do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) está com inscrições abertas para a chamada especial do Programa de Incubação “Você, empreendedor!”. O programa busca startups, empreendimentos criativos ou empreendedores individuais para a participação dos ciclos II e III, denominados “Jogando Duro” e “Agora Vai”, respectivamente. Para se inscrever, a empresa deve estar em fase de prototipagem ou mercado.

A seleção para a participação da chamada especial é composta por duas etapas:

– Na primeira, os interessados deverão preencher formulário no site oficial do Nutec até nesta quarta-feira (8). Após a análise das propostas, os selecionados serão convocados.

– Segunda etapa: uma entrevista no dia 10 de janeiro, conforme calendário a ser publicado no site do Nutec. O resultado será divulgado no dia 13 de janeiro também no site institucional do Nutec.

O ciclo “Jogando Duro” terá uma duração de 6 meses e “Agora Vai” terá 3 meses. A gestão da incubadora garante a continuidade das mentorias “fora da caixa” e “em grupo” , estabelecendo um ambiente favorável ao desenvolvimento das ideias e a possibilidade de transformá-las em negócios.

O Programa de Incubação do Nutec sofreu uma reestruturação em 2019, com a redução do tempo do processo de incubação e a aproximação dos participantes com instituições públicas e privadas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará