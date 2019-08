Chega a 73% o número de brasileiros que tem mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas

Percentual de endividados no Brasil com mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dividas chegou a 73% no primeiro semestre deste ano. Os dados são da pesquisa realizada pela Boa vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), pelo jornalista, Carlos Alberto Alencar. O comentarista destaca que o índice é bastante elevado, indicando que mais de sete em cada dez pessoas tem renda mensal comprometida com dívidas.

