Chiquinho Feitosa volta ao comando do DEM no Ceará

O empresário e primeiro suplente de senador, Chiquinho Feitorsa, retomou, nesta terça feira (16), o controle da executiva regional do DEM.

O partido passou, nas últimas 72 horas, por um processo de intervenção da Executiva nacional. Chiquinho se articulou, porém, e expôs o cenário de funcionamento da agremiação no Ceará e reverteu o quadro.

O DEM estava caminhando para ficar com o Capitão Wagner pela disputa da prefeitura de Fortaleza em 2020. A médica Mayra Pinheiro, que disputou em 2018 uma vaga ao Senado, chegou a conversar com integrantes da cúpula nacional do DEM para também se filiar a sigla.