Chove em cerca de 170 municípios do Ceará entre terça e quarta-feira

Choveu em, pelo menos, 168 municípios do Ceará no intervalo entre as 7h desta terça (5) e as 7h desta quarta-feira (6), conforme balanço parcial realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores acumulados deste intervalo de 24 horas foram em:

Cedro (Posto Várzea da Conceição) : 119 mm

Paraipaba (Posto Paraipaba) : 105,2 mm

Trairi (Posto Fazenda Lages) : 105 mm

Paracuru (Posto Jardim do Meio): 98 mm

Cascavel (Posto Guanacés): 96 mm

As precipitações mais recentes têm sido provocadas por áreas de instabilidade associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Caracterizada por uma extensa banda de nuvens, esse sistema é o principal indutor de precipitações nesta época do ano no Ceará e no norte do Nordeste. Quanto mais próximo da costa, mais favorável é condição.

Hoje, a previsão é de mais chuvas no Estado. Segundo a Funceme, todas as regiões estão sob tendência de chuvas isoladas, mas com acumulados expressivos, principalmente no centro-sul. Já para quinta-feira (6), a expectativa é também de céu nublado com precipitações distribuídas pelas regiões do Estado.