Chuvas com relâmpagos e trovões atingem Grande Fortaleza

Diferente do habitual, os fortalezenses iniciaram o dia não com o sol despontado no céu da capital cearense, mas sim com nuvens escuras carregadas. A chuva que cai em diversos bairros da cidade também é acompanhada por ventos mais fortes, relâmpagos e trovões.

A chuva que já se estende desde a madrugada, deixou ruas e avenidas alagadas por toda a Capital. Diante das precipitações, a população deve ter cuidados ao se deslocar pela cidade, como por exemplo os motoristas, que devem trafegar pelas ruas com maior atenção e velocidade reduzida para evitar acidentes.

Em previsão feita pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), havia a indicação de que, nesta sexta-feira (31), especificamente para Fortaleza, as precipitações deveriam se concentrar entre os períodos da madrugada e manhã.

De acordo com o órgão, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste do Nordeste podem colaborar para precipitações, não só em Fortaleza, como também em todo o Estado.

Veja vídeos e imagens feita na manhã desta sexta-feira (31):