Chove em mais de 10 municípios do Ceará; litoral segue com possibilidade nesta quinta-feira (21)

Pelo menos 14 municípios do Ceará registraram chuva no intervalo entre as 7h dessa terça-feira (19) e as 7h desta quarta-feira (20), conforme balanço ainda parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os principais acumulados foram em Arneiroz (8,4 mm), Cariús (8 mm) e Independência (7 mm). Os dados são preliminares e podem ser acompanhados por meio do app ‘Calendário de Chuvas’ ou através do site. As precipitações recentes foram provocadas pela atuação conjunta, próximo ao Nordeste, de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) com a formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). A previsão de chuvas já havia sido indicada pelo órgão cearense.

Para hoje, após os registros nas primeiras horas do dia, principalmente no litoral, a tendência é de céu variando em entre parcialmente nublado e claro sobre todo o território cearense. Para esta quinta-feira (21), apesar dos sistemas que atuaram nos últimos dias já terem se dissipado, a faixa litorânea segue com possibilidade devido a instabilidades atmosféricas.

(*)com informação da Funceme