Chove em mais de 140 municípios entre quinta e sexta-feira

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 142 municípios no intervalo entre as 7h desta quinta (13) e as 7h desta sexta-feira (14), conforme balanço parcial realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações atingiram todas as macrorregiões do Estado.

Os maiores acumulados do período de 24 horas foram os seguintes:

-Quixeramobim (Posto Paus Brancos): 85 mm

-Arneiroz (Posto Arneiroz): 78,6 mm

-Alcântaras (Posto Alcântaras): 70 mm

-Quixeramobim (Posto Manituba): 61 mm

-Quixeramobim (Posto São Miguel): 57 mm

Em Fortaleza, a maior chuva foi de 16,7 mm, registrada no posto Castelão. Os dados são preliminares e podem ser acompanhados em funceme.br/calendario.

As precipitações recentes foram provocadas por áreas de instabilidade associadas à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que encontra-se próximo ao norte do Nordeste.