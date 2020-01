Chove em todas as regiões do CE; Funceme registra chuvas em mais de 90 municípios

As chuvas atingiram pelo menos 93 municípios cearenses entre terça-feira (14) e esta quarta-feira (15), segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta quarta. Todas as regiões do Estado receberam precipitações.

No Litoral Norte, 17 cidades tiveram chuvas. Granja foi o município com mais precipitações em todo o Estado, com 99 milímetros. Outra região que recebeu precipitações foi a Região do Cariri, com 15 cidades contempladas. O maior registro da região ocorreu em Barro, com 52,2 milímetros. Já no Sertão Central e Inhamuns, 18 municípios receberam chuvas. Em Catarina choveu 28 milímetros.

Outras regiões também receberam precipitações tais como Maciço de Baturité e Ibiapaba. Em Fortaleza, choveu 25 milímetros, no Posto Pluviométrico do bairro Água Fria.

A Funceme explica que as atuais condições estão sendo indicadas a partir da ação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que deve influenciar as condições de tempo em algumas áreas do Estado. A ZCIT é uma banda de nuvens que circula a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.