Chove em todas regiões do Ceará e em mais de 100 municípios

No Litoral Norte, 17 cidades tiveram chuvas e Granja foi o município com mais precipitações em todo o Estado, com 99 milímetros. Outra região que recebeu precipitações foi a Região do Cariri, com 15 cidades atingidas. O maior registro da região ocorreu em Barro, com 52,2 milímetros. Já no Sertão Central e Inhamuns, 18 municípios receberam chuvas. Já em Catarina choveu 28 milímetros.