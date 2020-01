“Choveu na horta dos professores”, afirma Alverne Lacerda sobre reajuste no piso salarial de educadores em Tauá

Os professores do município de Tauá receberam uma boa notícia nessa quinta-feira (30), o aumento do piso salarial dos educadores. O aumento anunciado pelo prefeito da cidade, Fred Rêgo, é de 12,84%.

As informações foram dadas pelo correspondente Alverne Lacerda, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (31). Com o reajuste, o menor salário na área da educação passa a ser de R$ 3.223 e o maior chega a pouco mais de R$ 4 mil.

Alverne ainda associada as chuvas que caem na região com a boa notícia que os educadores de Tauá receberam nessa quinta, afirmando que “choveu na horta dos professores”.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: