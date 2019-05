Chuva forte alaga ruas e derruba árvore em Fortaleza

Chuva intensa é registrada em Fortaleza entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada desta quarta-feira (22) ocasionou a queda de uma árvore e alagamentos em vários pontos da cidade.

Uma árvore caiu no quilômetro 2 da BR-116, no Bairro Aerolândia, bloqueando três faixas da rodovia. Dois homens que passavam de moto pelo local ficaram feridos após o veículo em que estavam colidir com os galhos.