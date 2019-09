Fortaleza amanhece com chuva nesta segunda-feira

A população de Fortaleza foi surpreendida na manhã desta segunda-feira, 2, com pancadas de chuva na manhã de hoje. De acordo com a previsão da Fundação Cearense da Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o dia deve ser de céu parcialmente nublado em todo o Estado, com chuvas rápidas na Capital ao longo da manhã.

Imagens de satélites apresentam, que o encontro de ventos alísios (aqueles que vêm dos trópicos e se encontram próximo à Linha do Equador) com brisas terrestres. A concentração provoca linhas de instabilidade (nuvens) no litoral, atingindo os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Os motivos podem causar chuvas isoladas rápidas pela madrugada/manhã em regiões próximas a Fortaleza, apontam os meteorologistas.

Para terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, o cenário não deve mudar. Nos dois dias deve predominar céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.