Túnel interditado na Borges de Melo e desvio na Abolição: chuvas banham Grande Fortaleza e geram transtornos

As fortes chuvas em Fortaleza desde a noite dessa terça-feira e madrugada de hoje (12) causaram uma série de transtornos na Capital. No cruzamento da Avenida Abolição com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Meireles, o asfalto de uma obra inacabada chegou a ceder.

A Prefeitura de Fortaleza se descuidou nas medidas preventivas sobre obras nessa área da cidade e, com a correnteza das águas, verdadeiras valas foram abertas. As obras, que fazem parte da requalificação da beira mar, não tem, sequer, placas de sinalização ou de identificação dos responsáveis.

Segundo o portal de notícias G1, técnicos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) também estiveram no local, mas se retiram em seguida pois, segundo eles, a obra é de responsabilidade da prefeitura.

Tempo nublado

O tempo continua fechado com mais previsão de chuvas. Cidades do Sul do Ceará, Região do Maciço do Baturité, Vale do Jaguaribe e Região da Ibiapaba, também, receberam chuvas e apresentam tempo nublado.

As chuvas também deixam o trânsito bem mais lento em trechos da avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia. O trânsito, no trecho próximo às ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante, tem desvio e exige paciência dos motoristas.

O Jornal Alerta Geral desta quarta-feira destacou os transtornos ocasionados pela precipitação. O jornalista Luzenor de Oliveira disse que é impossível trafegar em alguns trechos da Capital.