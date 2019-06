Chuvas causam desabamento em Fortaleza; capital registra alagamentos e lentidão no trânsito

Muita água! A cidade de Fortaleza amanheceu sob fortes chuvas nesta sexta-feira (14). O temporal, que teve início na noite de ontem e se estendeu durante toda a madrugada, acabou ocasionando o desabamento de um imóvel no cruzamento da rua Santa Inês com a rua Álvaro de Alencar, no bairro Pirambu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

O incidente ocorreu às 2 horas desta sexta, a residência estava interditada há cerca de três meses pela Defesa Civil e veio ao chão após o asfalto do entorno ceder. Com o desabamento, uma casa próxima também foi interditada e os familiares foram abrigados por vizinhos.

As chuvas também causaram alagamentos e transtornos na cidade. No Aeroporto Internacional Pinto Martins, uma goteira mobilizou os funcionários na hora da limpeza, o túnel da Avenida Borges de Melo pegou mais água e está, de novo, sem acesso.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o volume das chuvas nas últimas 24 horas atingiu 92 mm de precipitação. Embora a quadra chuvosa tenha chegado ao fim, a grande Fortaleza segue pela terceira noite seguida sob fortes chuvas e a previsão é de que o clima se estenda durante todo o dia.