Chuvas cedem trechos de areia do novo aterro da Av. Beira Mar

Depois das chuvas registradas na manhã desta segunda-feira (30), parte da areia do novo aterro da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, cedeu em dois trechos: uma ao lado do espigão da Av. Rui Barbosa, bem atrás do palco da festa de Réveillon organizada pela Prefeitura, e outro na altura da Av. Barão de Studart.

Mesmo com o ocorrido, de acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as chuvas desta manhã não vão interferir na festa do Réveillon na Praia de Iracema.

A água da chuva se misturou ao esgoto e fez surgir duas galerias a céu aberto . Grande quantidade de lixo, como copos e garrafas de plástico, acumulou-se na área. Funcionários da Prefeitura trabalharam durante toda a tarde para liberar as galerias e permitir o escoamento da água para o mar.

Segundo nota da Seinf, “o novo aterro da Av.Beira Mar em obra e está com área isolada, não interferindo, de nenhuma forma, no acesso ao evento” na Praia de Iracema. A programação do Réveillon começa às 16h30 do dia 31 e segue até as 6h do dia 1º de janeiro.