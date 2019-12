Ciclistas são mais afetados por poluição na Av. Domingos Olímpio

O estudo mostrou que às terças e quintas-feiras, no período da tarde, são os dias com índices mais altos na via. Foram registrados 38,4 μg/m³ e 52,3 μg/m³, respectivamente. Já durante a manhã, o índice chegou a 33,4μg/m³.

Ainda às quintas-feiras, com base na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) o levantamento sugere que 25% das definições da qualidade do ar foram superiores ao recomendado pela OMS.