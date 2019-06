Ciclofaixa de Lazer do Cariri registra aumento de 27% do público em quatro anos

A Ciclofaixa de Lazer do Cariri registra, em quatro anos de atividade, um aumento de público de 27% e bateu a marca de mais de 112 mil ciclistas. Só no último ano, o crescimento dos usuários chegou a 24. A ação foi criada pelo Governo do Ceará e é coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado, o Detran.

Todos os domingos, das 6h às 11h, uma faixa da CE-060, na Avenida Leão Sampaio, ligando os municípios de Juazeiro do Norte à Barbalha, fica destinada exclusivamente para o uso de ciclistas e pedestres. No último domingo, durante o evento comemorativo dos quatro anos da ciclofaixa, mais de 1.500 pessoas desfrutaram de serviços de saúde, massagem, sorteio de prêmios e lazer para crianças, além de café da manhã e passeio ciclístico.

A equipe de Educação para o Trânsito do Detran também esteve presente com sua unidade móvel, ensinando as crianças de forma lúdica, através de carrinhos de controle remoto e uma maquete, as boas regras de convivência no trânsito.

O evento também prestou assistência ao Instituto de Apoio a Criança com Câncer (IACC) de Barbalha, por meio da divulgação do trabalho da instituição e da arrecadação de alimentos não perecíveis doados pelos participantes.