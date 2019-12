Cid destaca aprovação de empréstimos internacionais de R$ 1 bilhão para o Ceará

O Senado Federal aprovou nessa quarta-feira (11), dois empréstimos para o estado do Ceará no valor de mais de R$ 1 bilhão. O primeiro deles vai garantir verbas para o Cinturão das Águas e o segundo para a continuação do projeto São José. O senador Cid Gomes (PDT-CE) destacou a importância dos recursos e agradeceu aos senadores e ao Governo Federal pela aprovação da matéria.

De acordo com o Senador, o empréstimo para o projeto do Cinturão das Águas vai permitir que o Ceará use sua geografia a favor do acúmulo de águas e da perenização de rios.

“Com a Transposição do São Francisco e o Cinturão das Águas, vamos aproveitar a geografia do Estado, que é elevada nas fronteiras para fazer com que a água circule na borda oeste e daí alimentando e perenizando rios”, afirmou Cid.

Cid Gomes destacou a presença do governador Camilo Santana no plenário do Senado e afirmou que ele escolheu uma das regiões mais secas do Ceará, o Sertão Central, para pôr fim ao carro pipa, “dando uma demonstração de que isso é possível”. “É mais um exemplo que o Ceará quer dar ao Brasil”, disse.

O outro empréstimo aprovado pela CAE será destinado à continuação do projeto São José.