Cid Gomes, Domingos Filho e Luiz Pontes dão início a série de articulações políticas nos municípios cearenses

Licenciado do cargo de senador da República, o ex-governador Cid Gomes segue agitando os bastidores da política cearense com suas articulações a frente do PDT. Neste final de semana, Cid cumpre agenda em cidades cearenses de olho no fortalecimento da sigla para as disputas eleitorais. Os bastidores das eleições de 2020 foram destaque no diálogo entre os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida nesta sexta-feira, no Alerta Geral.

Começando neste sábado (01), Cid encontra-se com lideranças pedetistas no município de Granja, em uma articulação do deputado estadual Romeu Aldigueri e da prefeita Amanda Aldigueri. Na primeira quinzena de fevereiro, o calendário de visitas de Cid Gomes também pela região da Ibiapaba, região Norte, Cariri e Vale do Jaguaribe.

Por outro lado, o jornalista Beto Almeida destaca também a articulação do ex-vice governador Domingos Filho que encabeça um encontro na cidade de Beberibe com o filho Domingos Neto e a esposa Patrícia Aguiar, a fim de ampliar as bases eleitorais nos municípios do litoral leste para endossar o corpo do partido nas eleições para prefeitos e vereadores.

Luiz Pontes em Massapê

Atual presidente estadual do PSDB, o ex-senador Luiz Pontes desembarca na cidade de Massapê para um encontro com apoiadores e correligionários a fim de encaminha candidaturas no município, bem como nas localidades vizinhas. Massapê configura-se como berço político de Luiz devido a herança deixada pelo avô João Pontes, primeiro prefeito na história do município.

O ex-senador é pressionado por lideranças do partido a concorrer à prefeitura da cidade de Massapê, contudo, ainda não confirmou tal encaminhamento. Após a quebra de acordo do então prefeito Jacques Albuquerque que saiu da base do PSDB para aliar-e com o PSD de Domingos Filho, os aliados desejam com muita avidez que haja uma candidatura forte da sigla. O jornalista Beto Almeida finaliza comentando: