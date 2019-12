Bate Papo: jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida debatem sobre afastamento de Cid Gomes do Senado

As eleições de 2020 mexem com os bastidores políticos! O senador Cid Gomes se afastou de seu mandato no Senado, assumiu o comando do PDT e começa a definir a agenda para as eleições de prefeitos na capital e no interior do Ceará, para garantir um número expressivo de vagas nas prefeituras.

Confira mais informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto:

O jornalista Luzenor de Oliveira, durante seu comentário no Bate Papo Político do Jornal Alerta Geral desta quinta-feira (5), afirmou que encara a decisão do afastamento do senador Cid Gomes, ainda no seu primeiro ano de mandato, como “uma grande surpresa nos bastidores políticos”. Beto destaca que a licença pedida por Cid é uma das movimentações na política que causam diversas interpretações e colocam de “forma clara que a sucessão municipal já está ai”.

Beto explica que diante da decisão se criam uma série de especulações sobre os motivos que levaram o senador a se afastar, mesmo que o afastamento pudesse ser entendido como um processo natural de sucessão, de licença temporária. Porém o jornalista acredita que não seja essa a motivação de Cid.

“Por que exatamente agora? Por que o senador Cid Gomes não poderia por exemplo ter deixado para tirar essa licença quando o processo eleitoral estivesse mais próximo?”, questiona Beto, que prossegue questionando se o senador estaria preparando a si mesmo ou outro candidato para a sucessão na capital.

Luzenor acredita que pelo respeito associado a Cid relacionado a liderança política, o senador seria a pessoa mais indicada para entrar nesse processo de organização do PDT, de articulação e também de fortalecimento da sigla no interior do estado.