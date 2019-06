Cid se opõe ao retorno das coligações proporcionais e defende fortalecimento de partidos

O retorno das coligações proporcionais para as eleições de 2020 faz parte de uma série de projetos com alterações nas leis que tratam do pleito do próximo ano, mas divide opiniões e encontra resistência. Uma das vozes contrárias à modificação nas regras de 2020 é o senador cearense Cid Gomes (PDT).

Em entrevista ao Jornal O Globo, Cid afirmou que o PDT está se organizando para ampliar os quadros de filiados e fortalecer a legenda a partir das eleições municipais. ‘’No Ceará, meu estado, estamos com uma expectativa de crescer. A regra é importante justamente para impedir a profusão de partidos’’, observou Cid Gomes.

A apresentação da emenda constitucional, com a proposta de retorno das coligações proporcionais, fez com que as entidades que congregam os vereadores em todo o Brasil começassem, nesta semana, articulações para pressionar os deputados federais a apoiá-los nessa luta. Muitos deputados federais são favoráveis, também, à revisão da lei que institui o fim das coligações ao Legislativo.