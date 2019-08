Cidade de Iguatu é contemplada com areninha nesta sexta-feira

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), inaugura nesta sexta (23), às 18h, mais um Centro de Esporte para Futebol. O município contemplado, desta vez, é o de Iguatu. A inauguração contará com as presenças do governador Camilo Santana e do secretário-executivo de Proteção Social, Francisco Ibiapina.

Tradicionalmente conhecido como Areninha, o equipamento é o 59º a ser inaugurado no Ceará. A de Iguatu recebeu investimentos da ordem de R$ 1,6 milhão, sendo 70% financiados pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 20% do Governo do Estado e outros 10% de contrapartida do município beneficiado. As prefeituras municipais também assumem a responsabilidade pela manutenção.

As areninhas são espaços urbanizados com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

*com informações do Governo do Estado do Ceará