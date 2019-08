Cidade de Maracanaú é contemplada com a 13ª Praça Mais Infância do Estado

“Residimos em um bairro pobre e necessitamos de espaços que promovam o desenvolvimento dos nossos filhos e esse local, que antes era abandonado, vai proporcionar esse momento de lazer e interação entre a comunidade. Ficamos muito felizes de saber que estamos sendo vistos, que estejam pensando em locais que atendem o desejo da comunidade”.

O depoimento emocionado é da administradora Cláudia Aragão, de 41 anos, que reside em Maracanaú, na Grande Fortaleza, município contemplado nessa quarta-feira (21) com a 13ª Praça Mais Infância do Estado.

O governador Camilo Santana, a primeira-dama Onélia Santana e a secretária Socorro França (SPS), além de deputados estaduais, realizaram a entrega do equipamento.

“A primeira infância é primordial para garantirmos um futuro melhor às crianças e jovens do nosso Estado. É nessa fase que elas precisam se alimentar bem, serem amadas, irem para creche e brincar. Ou seja, um momento especial na vida de cada uma delas. E o Programa Mais Infância Ceará, que agora é lei, assegura esses direitos”, destaca o chefe do executivo cearense.

Crianças e suas famílias da cidade dispõem agora de um espaço de lazer, com área total de 2.574,36 m², composta por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para picnic e pergolado e ainda bloco de apoio com banheiros acessíveis, fraldário, administração e depósito. Na ocasião, kits com redes e bolas de basquete, vôlei, futsal, espiribol, foram entregues à população.

“Ver a alegria no olhar de uma criança quando ocupa um espaço como a Praça Mais Infância me deixa animada em querer fazer sempre mais. É esse combustível que move o trabalho e motiva a equipe de percorrer o Estado, nos 184 municípios cearenses, para levar as ações do Programa Mais Infância Ceará”, salienta Onélia Santana, idealizadora da iniciativa.

O equipamento foi construído por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III) com o investimento total de R$ 906.994,32, sendo 80% financiado pelo Governo do Ceará através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 20% do município, que também cede o terreno para a construção da praça, como contrapartida.

A dona de casa Nilda Nascimento, de 51, diz que a atividade física diária tem novo endereço.

“É muito importante ter essa atenção para as crianças, mas não esquecer de nós, a terceira idade, é realmente entender as necessidades do povo. Parabenizo o Governo por esse olhar tão delicado, de pensar em um mesmo espaços para toda a comunidade. Agora, já temos endereço para cuidarmos da nossa saúde”, enfatiza.

Durante todo o dia, o Caminhão do Cidadão estará no local oferecendo serviços gratuitos para a população da cidade, como atualização cadastral da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, RG e CPF, além de atendimento online.

Municípios contemplados

Além de Maracanaú, Aquiraz, Amontada, Acaraú, Camocim, Crato, Granja, Maranguape, Pacatuba, Pentecoste, São Benedito, Sobral e Viçosa do Ceará, mais 21 municípios receberão a Praça Mais Infância: Acopiara, Boa Viagem, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crateús, Fortaleza (3), Icapuí, Icó, Iguatu, Itapipoca, Itarema, Juazeiro do Norte, Mauriti, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Tianguá e Trairi.

As Praças Mais Infância estão dentro do pilar “Tempo de Brincar” do Programa Mais Infância Ceará. Além das Praças Mais Infância, já foram implantadas pelo Governo do Ceará nos municípios 35 brinquedocreches e 89 brinquedopraças e outras 75 brinquedopraças estão previstas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará