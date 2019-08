Cidade de Maracanaú tem o maior índice de homicídios no Brasil

A cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi apontada a cidade com o maior número de homicídios registrados no Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o “Atlas da Violência”, pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) nesta segunda-feira (5). Fortaleza aparece com o pior número entre as capitais do país.

O governador do Estado, Camilo Santana, alegou que o estado melhorou os índices de violência nos últimos anos. Com isso, de acordo com Santana, os resultados de 2018 e 2019 devem ser melhores que os registrados pelo último Atlas.

“Acho que muitas ações foram feitas de 2016 pra cá no estado: aumento do policiamento, trabalho de inteligência, tecnologia, novos equipamentos. Vamos aguardar uma atualização (dos dados). Esse ano o estado do Ceará tem mostrado um avanço nas ruas e também dentro do sistema prisional, o que já era planejado pra ser feito. Então é um conjunto de fatores que tem contribuído para que todos os indicadores da violência tenham melhorado”, disse.

O Ipea, junto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estudou mais de 300 municípios brasileiros, dos quais nove são cearenses: Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Caucaia, Itapipoca, Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte e Sobral.

Segundo a pesquisa, aconteceu 145,7 assassinatos para cada 100 mil habitantes em Maracanaú. A cidade tinha 224.804 moradores e teve um total de 328 homicídios no ano de 2017. Caucaia, também na Região Metropolitana, teve a segunda pior colocação do Ceará, com índice de 96,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Já a capital cearense consta como a 3º do ranking, com 87,9 mortes violentas. A menor taxa entre os municípios do Ceará é de Itapipoca, no interior do estado, com índice de 11,1.