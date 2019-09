Cidades do litoral cearense serão notificadas devido substâncias que apareceram nas praias

Estamos fazendo um plano de contingência do Rio Grande do Norte até Pernambuco, em parceria com outras instituições. Esse material pode ser vazamento de plataforma petrolífera ou descarga de navios. Foram coletadas amostras para análise em colaboração com a Petrobras, e aguardamos o estudo, pontua Muller, afirmando ainda que a Marinha do Brasil tem integrado as reuniões.

Em nota, a Petrobras já informou que “o material encontrado não é produzido nem comercializado” pela estatal, e que “vem realizando, por solicitação do Ibama, limpeza de praias que apresentaram manchas de óleo nos últimos dias, nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte”.

No Ceará, além das manchas na Praia do Paracuru, Litoral Oeste do Estado, banhistas relataram a presença de substância semelhante nas Praias do Futuro, do Porto das Dunas, da Sabiaguaba, no Cumbuco, em Fortim, e no Mundaú.

Confira vídeos do material encontrado: