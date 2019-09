Cigarros contrabandeados avaliados em R$ 2,5 milhões são apreendidos em Chorozinho

Segundo a PRF, por volta das 4h da manhã, agentes abordaram o caminhão, com placas de Rio Grande do Norte (RN). O motorista do veículo, de 51 anos, informou que não tinha nota fiscal da carga. Em vistoria no veículo, os policiais encontraram cerca de mil caixas de cigarro coreano contrabandeados por baixo da silagem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em 2019, 163 mil pacotes de cigarros contrabandeados no Ceará, o que equivale a mais de R$ 8 milhões, representando um aumento de mais de 7.700% em relação a todo o ano de 2018.