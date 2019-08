Cinco trechos do Litoral Oeste estão recebendo obras de recuperação

O Litoral Oeste de Fortaleza ficará mais seguro e mais confortável. Dos 18 trechos do Pacote de Recuperação das Estradas, cinco ficam na região: três na CE-085, um na CE-168 e outro na CE-531. Ao todo, 170,8 km de malha que passam por melhorias.

As obras irão melhorar o tráfego nas principais vias de acesso a praias com alto fluxo turístico, como Flecheiras, Mundaú, Jericoacoara, Baleia e Almofala. Os serviços se concentram na CE-085 entre o distrito de Aracatiara e a sede de Itarema, e entre Granja e Camocim. Além disso, o trecho da CE-168 que vai da Praia da Baleia até Itapipoca recebe intervenções. Mais próximo à saída da Capital, a CE-531, na Estrada Velha do Icaraí, também conta com obras em andamento.

Os trechos do Pacote de Recuperação das Estradas beneficiam diretamente os municípios de Caucaia, Amontada, Bela Cruz, Itapipoca,Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Bela Cruz, Martinópole, Granja e Camocim.

Pacote

Outros 13 trechos já têm obras em andamento, entre eles as CE’s 350, 253, 311, 060 e 257. Lançado no dia 5 de julho, o Pacote de Recuperação das Rodovias, danificadas pelas fortes chuvas deste ano, envolve investimento de quase R$ 220 milhões. Ao todo, serão 59 trechos recuperados que serão entregues completamente reformados e sinalizados.