Cinema do Dragão registra segundo maior público da história em 2019

O Cinema do Dragão superou os 42 mil espectadores em 2019, antes mesmo do fim do ano. Em 2018, o público total foi de 25.635 pagantes. Um dos responsáveis pelo sucesso deste ano, o longa Bacurau registrou a histórica marca de 10.500 espectadores, maior público do cinema do Centro Dragão do Mar.

O curador do Cinema do Dragão, Pedro Azevedo, destaca o resultado em uma conjuntura de desmonte do cinema nacional.

“É muito simbólico pensar que 2019, ano em que as políticas públicas de fomento ao audiovisual estão sendo implodidas, em um franco processo de desmobilização da Ancine, está sendo tão bom no sentido criativo. Estamos com uma forte representatividade internacional, tanto de longas quanto de curtas, e parcela significativa vem do Nordeste: Bacurau, de Pernambuco, é um dos filmes mais importantes do ano, A Vida Invisível, do cearense Karim Aïnouz, vai representar o Brasil no Oscar, Pacarrete, filmado no interior do Ceará, ganhou todos os prêmios em Gramado, que é a maior premiação do país. Esse resultado também demonstra que nós, do Cinema do Dragão, continuamos apostando alto no cinema brasileiro”, afirma.

O maior público da história do Cinema do Dragão foi registrado em 2014, quando mais de 50 mil espectadores lotaram as salas 1 e 2 do Centro Dragão do Mar.

Programação

A programação da semana de 12 a 18 de dezembro traz a estreia do filme Synonymes, de Nadav Lapid, e a mostra Hong Sang-Soo: A Repetição da Vida. A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, Dois Papas, de Fernando Meirelles, Bixa Travesty, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, e Parasita, de Bong Joon-ho, continuam em cartaz.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará