Cineteatro São Luiz apresenta “Farra na Casa Alheia” e show de Lucas Santtana no domingo

No dia 9 de fevereiro (domingo), das 15h às 18h, a frente do Cineteatro será palco da “Farra na Casa Alheia” com os DJs Marquinhos e Guga de Castro, além do convidado especial, o alemão Daniel Haaksman. Logo em seguida, às 18h, o cantor e compositor Lucas Santtana apresenta seu mais novo álbum, lançado em outubro de 2019, no palco principal do Cineteatro. Os ingressos já estão à venda por R$30 (inteira) e R$15 (meia) nas bilheterias do Cineteatro e no site da Tudus.

Das 10 canções do álbum, 9 são inéditas e há uma versão para “Todo se transforma”, de Jorge Drexler. Algumas faixas extras que acabaram não entrando no disco, como a versão de “A jangada voltou só”, de Dorival Caymmi, também estão no roteiro do show. E claro, alguns hits como “Cira, Regina e Nana”, “Amor em Jacumã”, “Partículas de amor”, “Mensagem de amor” e “Lycra limão”. O show traz as canções políticas compostas após as últimas eleições presidenciais, junto com as canções de afeto, que falam de amor, amizade e companheirismo. Tanto o álbum quanto o disco convocam um despertar no combate ao fascismo vigente no país, ao mesmo tempo em que traz acolhimento e carinho aos corações em tempos tão sombrios.

Farra na Casa Alheia

A Farra na Casa Alheia é uma das mais antigas e famosas festas de música brasileira em atividade do Brasil. Foi idealizada pelos DJs Marquinhos e Guga de Castro que na época queriam apenas girar seus discos de vinil de música brasileira com hits de todos os tempos. Sua última e definitiva casa, foi o Amicis Sport Bar, onde festou durante 12 ininterruptos anos. A Farra se tornou uma referência para a cidade e antecipou muitas das tendências musicais que se ouve na noite de Fortaleza e do Brasil. O convidado da festa que ocorre neste domingo (9), o alemão Daniel Haaksman é DJ, produtor musical, jornalista, diretor de um programa de rádio e diretor de uma gravadora alemã com sede em Berlim. Ele mostrou a música das favelas do Rio de Janeiro a uma audiência internacional pela primeira vez, quando lançou o álbum de compilação “Rio Baile Funk Favela Booty Beats”, em 2004. Recentemente, lançou um disco com várias participações, entre elas artistas brasileiros como Cibele.

Lucas Santtana

Lucas Santtana surgiu na primeira década dos anos 2000 como uma das principais revelações da música independente brasileira. Sua música funde estilos como samba, dub, funk, eletrônica e rock. No ano 2000, lançou o seu primeiro álbum “Eletro ben Dodô”, bem recebido pela crítica, incluindo elogios do jornal americano New York Times. O segundo disco, “Parada de Lucas”, saiu em 2003. Em 2006, lançou “3 Sessions in a Greenhouse” pelo seu próprio selo. Em 2009 saiu o elogiado ‘Sem Nostalgia’. Em 2012, “O deus que devasta mas também cura”, seguido por “Sobre Noites e Dias”, em 2014. Já em 2017 lançou “Modo Avião” e, em 2019, “O céu é velho há muito tempo”.

SERVIÇO

Data: 09/02 (domingo)

Das 15h às 18h – Farra na Casa Alheia com os DJs Marquinhos e Guga de Castro e o convidado Daniel Haaksman

18h – Lucas Santtana apresenta o show “O Céu é Velho há muito tempo”

Entrada: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) – à venda nas bilheterias do Cineteatro e no site da Tudus

Classificação indicativa: Livre | Duração: 60 min