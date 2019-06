Cineteatro São Luiz apresenta programação especial durante o mês das férias em Fortaleza

Durante o mês de julho, o Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), realiza o “Férias no São Luiz”. A programação alia entretenimento e cidadania de forma gratuita para toda população. Neste mês, serão exibidos 13 filmes, sendo que 9 acabaram de sair do circuito comercial de cinema, todos com foco no público infanto-juvenil.

Confira os filmes que serão exibidos:

Capitã Marvel

Aquaman

Bumblebee

Os Incríveis 2

Wifi Ralph – Quebrando a internet

O Touro Ferdinando

Uma Aventura Lego 2

Como Treinar o Seu Dragão 3

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Nasce uma Estrela

Mostra Matrix (com exibição dos filmes “Matrix”, “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”)

Para quem ficar interessado, é necessário chegar uma hora antes de cada sessão para adquirir o ingresso na bilheteria do Cineteatro. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos.