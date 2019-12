Cineteatro São Luiz atinge a marca de 800 mil espectadores desde sua reabertura

O Cineteatro São Luiz se despede de 2019 ultrapassando a marca dos 800 mil espectadores, desde sua reabertura, através da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), em 2015. Apenas em 2019, foram mais de 200 mil espectadores que acompanharam a programação do equipamento cultural localizado na Praça do Ferreira.

Em 2011 o prédio do Cine São Luiz foi adquirido pelo Governo do Estado do Ceará que, após período de planejamento, iniciou, em dezembro de 2013, as obras de restauração e recuperação do São Luiz. Um pacote de melhorias nos sistemas de iluminação, acústica, climatização, piso e revestimento foi anunciado, além de novos assentos (também na tradicional cor vermelha), equipamentos de projeção e medidas de segurança e acessibilidade.

O investimento, na ordem de 17 milhões de reais, possibilitou que o equipamento histórico-cultural fosse reinaugurado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará em 2014 e definitivamente reaberto em 2015, voltando à cena cultural de Fortaleza como Cineteatro São Luiz, equipamento capaz de operar não só com cinema, mas com várias linguagens artísticas, como música, teatro, dança e circo, entre outros.

Com 1.050 lugares e equipamentos de última geração, o Cineteatro São Luiz, desde sua reabertura definitiva – maio de 2015 –, já recebeu um público superior a 800 mil espectadores, consolidando-se definitivamente, após seu aniversário de 61 anos, como um dos mais longevos, potentes e significativos equipamentos culturais do Ceará e monumento da cultura nacional.