Cineteatro São Luiz divulga programação completa do mês de setembro

O Cineteatro São Luiz começa sua programação de setembro com o projeto Visita Guiada. No roteiro, os visitantes conhecerão mais sobre a história, as curiosidades e os bastidores do Cinema que faz parte da memória afetiva e simbólica do povo cearense. Esse projeto ocorre sempre no primeiro sábado do mês em três horários: 9h, 10h e 11h.

No dia seguinte, no domingo (8) será de climão. Letrux faz dois shows na casa nos seguintes horários: 18h e 20h30. Os ingressos para a primeira sessão estão esgotados, mas ainda há para a segunda. Puxando a agenda de shows, o mês traz: Joana Angélica “Cantando Coisas de Cá”; Marco Aurélio Holanda lançando o CD “O Mundo do Amor” com sua nova banda, a Samadhi Spirit Band; a Orquestra Contemporânea Brasileira faz concerto com participação especial de David Valente; Margareth Menezes apresenta show “Na Intimidade”; Francis e Olívia Hime apresentam “Encontros Musicais”; e Jonnata Doll e Os Garotos Solventes apresentam o terceiro álbum da banda “Alienígena” lançado em agosto de 2018. Os ingressos estão à venda com preços populares na bilheteria do Cineteatro e no site da Tudus.

Cinema

Na linguagem cinema, o equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) sedia, até o dia 6, o Cine Ceará. A programação do mês também inclui nova faixa de programação, a “Sessão Polytheama” (entrada gratuita), que homenageia o Cine Polytheama, um dos principais cinemas de Fortaleza, caracterizado por seguir exibindo exclusivamente filmes mudos mesmo após o surgimento do cinema sonoro no final da década de 1920. Localizado em frente a Praça do Ferreira, o Cine Polytheama foi demolido em 1938 justamente para dar lugar ao Cine São Luiz, hoje Cineteatro São Luiz.

No final do mês, será exibido “Vingadores: Ultimato”, a 22º sequência do Universo Marvel que se tornou a maior produção cinematográfica de todos os tempos alcançando o topo no ranking das maiores bilheterias da história do cinema. O filme entra em cartaz em sessões dubladas e legendadas, com entrada completamente gratuita.

Palco de diferentes apresentações de dança, o São Luiz recebe a Companhia de Dança Tangueria com o espetáculo “Tango De Mi Alma” (ingressos à venda na bilheteria do Cineteatro e no site da Tudus) e a Companhia Barlavento com “Corpos Embarcados” (entrada gratuita).

Teatro

O Curta Mais Teatro, faixa de programação que tem como objetivo a formação de público para o segmento das artes cênicas e a valorização do fazer teatral, coloca em cartaz, em sessões únicas: “O Paletó” do Grupo Olho Mágico (gratuito), espetáculo realizado por atores com deficiência visual, e “Apareceu a Margarida” com Ricardo Guilherme (ingressos à venda com preços populares).

Outras atrações

Já o Curta São Luiz traz diferentes atrações, sempre com entrada gratuita e às 12h30. São elas: “Humor nos Bairros” com Lailtinho e Anderson Justus; “Pequeno Grande Sonho” com paulo Lima; “Que Caboclo São Vocês” com o Grupo de Música percussiva Acadêmicos da Casa Caiada (UFC); “Rá” com Conrado Falbo (Coletivo Lugar Comum – Recife); e “Recital A Palavra” com os corais do ICA, L’alouette e do Centro de Humanidades (UFC).

