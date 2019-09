Clínica de aborto: Justiça determina prisão domiciliar de idosa suspeita de realizar procedimentos

Conforme a polícia, a clínica clandestina de aborto funcionava em um quarto escuro e insalubre em cima de um restaurante do município de Baturité. A clínica funcionava há cerca de 10 anos. A defesa do casal nega a existência da clínica. A idosa chegou a admitir praticar procedimentos abortivos no passado, porém negou continuar com a prática clandestina atualmente. O marido da mulher chegou a ser preso na ação, por porte ilegal de arma, mas foi liberado após pagar fiança.

O pagamento da fiança é equivalente a dez salários mínimos e, em seguida, a idosa ficará em prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica à disposição da Justiça.