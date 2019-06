CNH Popular: programa é suspenso pelo Detran devido rescisão do contrato

Desde abril deste ano, os cearenses interessados em tirar a permissão para dirigir, por meio do programa CNH Popular, foram informados de que é preciso aguardar trâmites internos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ CE). Os candidatos já selecionados e que estavam nos cursos preparatórios, tanto no teórico quanto no prático, tiveram os processos paralisados.

De acordo com o Detran/CE, a seleção de pessoas para a obtenção gratuita da carteira de motorista foi suspensa no Estado devido à rescisão do contrato com a instituição representante das autoescolas. O Departamento garante que a suspensão é temporária e que “está trabalhando internamente no planejamento do programa e no novo credenciamento das autoescolas”.

Os candidatos que já concluíram os cursos teórico ou prático poderão realizar as respectivas provas mesmo durante o período de suspensão. Já os alunos que não concluíram terão os processos paralisados até que as autoescolas requeiram a participação no programa e o Detran as libere para receberem os repasses financeiros.

Questionado sobre previsão para a volta da CNH Popular, o Detran/Ce informa, em nota, que “o edital deve sair nas próximas semanas e o programa terá continuidade”. A previsão oficial é de nos próximos 30 dias o edital para recredenciamento das autoescolas esteja concluído e o programa continue normalmente.