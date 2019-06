Coberturas vacinais de Caucaia aumentam

Indicadores das coberturas vacinais de Caucaia apontam aumento e sinalizam mais imunização além de proteção para crianças menores de um ano no município. A informação é do setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que finalizou recentemente o monitoramento das coberturas vacinais referente ao ano de 2018.

Esse é o segundo ano consecutivo que o município atinge a meta de seis coberturas vacinais preconizada pelo Ministério da Saúde. No ranking das vacinas de rotina se destacam: tríplice viral com 109,79%, pneumocócica 101,93% e BCG com 98,33.

“É um indicador que nos dá segurança que as crianças estão protegidas. É uma exclusividade para poucos municípios de grande porte”, disse coordenador de Imunização da SMS, Luiz da Silva.

Das oito vacinas monitoradas pelo MS, sete são de rotina (aplicadas anualmente) e uma é de campanha, a exemplo da gripe H1N1. “Por isso a importância de atingir a meta da campanha da gripe, porque ela contribui diante das demais vacinas”, explica Luiz.

Conforme o gestor de saúde, as coberturas vacinais estavam baixas. “Após uma metodologia nova aplicada no curso de gerenciamento de sala de vacina, elas aumentaram em dois meses de trabalho”, informou.

Uma nova turma está prevista para iniciar o mesmo curso no dia 13 de junho, na Faculdade Terra Nordeste, com 80h/aula em quatro meses de capacitação. O treinamento contará com 57 enfermeiras mais quatro residentes de enfermagem, que terão a missão de capacitar todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que não participaram do primeiro ciclo.

