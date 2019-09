Cobrança duplicada: mais de 250 mil cearenses foram prejudicados com duas faturas no mesmo mês

A empresa contestou as informações do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), e disse que não irá reembolsar os clientes que já fizeram o pagamento da segunda conta. A concessionária também afirmou que irá recorrer da multa de mais de R$ 3 milhões.

O número de consumidores afetados foi calculado com base no balanço semestral divulgado pela Companhia. No documento, a Enel afirma ter registrado 4.178.234 usuários de serviços prestados por ela. Os 6% representam 250.694 clientes.

A companhia ressalta que o “sistema comercial da empresa está passando por um processo de modernização e está sendo realizada uma regularização no procedimento de faturamento”.