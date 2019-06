Cogerh realiza Alocação Negociada de Água do Vale do Acaraú

A gerência regional da Cogerh situada em Sobral, responsável pela administração das Bacias do Acaraú e Coreaú, realiza nesta quarta-feira (26), às 8h30, no auditório do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), a Reunião de Alocação Negociada de Água do Vale do Acaraú. O momento reúne os membros do Comitê de Bacia do Acaraú para decidir a vazão de operação dos açudes Paulo Sarasate (Araras), Edson Queiroz e do sistema Jaibaras – Taquara para o 2º semestre de 2019, além da definição dos parâmetros de alocação dos açudes isolados da bacia do Acaraú. A reunião marca o momento de tomada de decisão pelo colegiado que representa a bacia do Acaraú. O evento é aberto ao público, mas apenas o Comitê tem direto a voto. Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), definidos pela lei estadual nº 14.844, como entes regionais de gestão de recursos hídricos com funções consultivas e deliberativas, são compostos por representantes dos usuários, sociedade civil, das prefeituras e dos órgãos de Governo. É a instância mais importante de participação e integração do planejamento e das ações na área dos recursos hídricos. No Ceará o colegiado do Comitê de Bacia obedece a seguinte distribuição e percentual de participação: Usuários (30%); Sociedade Civil (30%); Poder Público Municipal (20%); Poder Público Estadual/Federal (20%).

Alocação Negociada de Água

O processo de Alocação Negociada define a distribuição da água, de acordo com a Lei estadual de Recursos Hídricos, para os diversos setores: abastecimento humano, irrigação, serviços e indústria. A alocação é realizada pela Cogerh em conjunto com os Comitês de Bacias Hidrográficas, órgão colegiados com representação em diferentes setores da sociedade: usuários de água, sociedade civil e poder público.

Serviço

Reunião de Alocação do Vale do Acaraú

Auditório do SISAR : Rua do Escambo, S/N, Dom Expedito,Sobral.

Data:26/06

Horário:8h30