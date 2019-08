Colégios da Polícia Militar de Fortaleza e Juazeiro do Norte abrem seleção para admissão de 488 novos alunos

Os colégios da Polícia Militar de Fortaleza e de Juazeiro do Norte abrem vagas de processo seletivo para admissão de 488 novos alunos em edital publicado nessa quinta- feira (8). As vagas são destinadas a estudantes dos ensinos fundamental e médio dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação do Ceará.

As inscrições serão abertas no dia 29 de agosto e seguem até o dia 4 de setembro, exclusivamente pela internet, e devem ser realizadas por um dos responsáveis legais do candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda judicial ou tutor).

As provas serão aplicadas no dia 22 de setembro e o edital está disponível no site da empresa responsável pela seleção. O local de realização das provas será divulgado na ‘’Área de Acompanhamento do Candidato’’ disponível no mesmo endereço eletrônico. O valor da inscrição é de R$ 95,00, com pagamento por meio de boleto bancário.