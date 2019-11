Colônia de férias oferece diversão e estimula o empreendedorismo por meio de brincadeiras

A preparação para as colônias de férias já começou e os pais estão em busca de um lugar que ofereça ambiente seguro e com brincadeiras lúdicas que colaborem para o aprendizado. Pensando nisso, o Eco Clube apresenta uma nova solução e promove uma colônia de férias com muita diversão através de atividades para estimular o empreendedorismo dos pequenos.

De acordo com a empresária que comanda o espaço, Niele Pessoa, o intuito é estimular na criança a imaginação e desenvolver a criatividade, de maneira leve e divertida, além de ensinar sobre o empreendedorismo. “É importante aprender brincando e dessa forma a criança começa a criar uma certa autonomia, mas sempre com o acompanhamento dos pais. As oficinas que as crianças farão terão acompanhamento da monitoria para explorar outros pontos e em janeiro será realizado um bazar para as os pais acompanharem a produção de seus pequenos”, explica.

O Sebrae irá disponibilizar os conteúdos das atividades que envolvem noções de empreendedorismo como produção de embalagem, precificação e vendas. Além disso, a colônia terá atividades como arvorismo, videoke, danças e muito mais. O Eco Clube preparou uma programação separada por faixa etária e com diversas atividades.

A Colônia de Férias do Eco Clube já está com as inscrições abertas e irá funcionar de 25/11 a 24/01 com turmas semanais de segunda a sexta-feira e as atividades acontecem no parque infantil, das 13h às 17h, com recreação e lanche.

Colônia de Férias do Eco Clube

Data: 25/11 a 24/01

Turmas semanais

Vendas do pacote: (85) 996510664

Site:www.ecoclubekids.com.br

Eco Clube Casa: Rua: Dr. José Lourenço, 956 – Aldeota

Programação Por Faixa Etária

1 a 2 anos

Exploração Sensorial (tintas comestíveis)

Atividades Artística (Luvas de plástico Bolha)

Sensorial (Trigo e Folhas)

Massinha de Modelar

Motricidade Fina

3 a 5 anos

Atividades Artísticas

Noções de Empreendedorismo

Arvorismo

Mangueirada

Argila

6 a 10 anos

Atividades Artísticas

Noções de Empreendedorismo

Brincar Livre

Baladinha

Jogos de Raciocínio

Máquina de dança

Arvorismo

Mangueirada