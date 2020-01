Com 11 casos, Ceará é o 2º estado com a maior quantidade de Transexuais assassinadas

O Ceará é o segundo estado com a maior quantidade de pessoas travestis e transexuais assassinadas no ano passado. É o que mostra o “Dossiê: assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019”, elaborado pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil.

De acordo com o relatório, realizado a partir de informações obtidas pela associação com pessoas e veículos de comunicação de todos os estados, no Ceará foram mortas violentamente 11 transgêneros. O estado fica atrás apenas de São Paulo, onde foram mortas 21 pessoas no ano passado. Os homicídios ocorreram em Fortaleza, Chorozinho, Sobral, Guaiuba, Horizonte, Pacatuba, Maracanaú, Caucaia, Tarrafas e Juazeiro do Norte

Já em 2018, o Ceará aparecia como quarto estado mais violento para pessoas trans, com 13 assassinatos; em 2017, foram 16, e o estado figurou na terceira posição de violência letal contra a comunidade.Ao todo, nos três últimos anos, foram 40 pessoas trans foram assassinadas no território cearense. Neste quesito, o estado também aparece em segundo lugar, junto com a Bahia e atrás apenas de São Paulo, cujos assassinatos somaram 51.