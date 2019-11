Com 4 milhões de operações, programa de microcrédito do BNB aplica R$ 9 bilhões este ano

O programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste, o Crediamigo, alcançou, este mês, a marca inédita de R$ 9 bilhões em empréstimos realizados em 2019, com quase 4 milhões de operações. Na comparação com igual período do ano passado, os resultados representam crescimento de 16,93% em valores e de 7,71% em número de contratações.

Para o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, essa performance, alcançada a um mês do fim do atual exercício, já supera o desempenho de todo o ano de 2018, numa demonstração da força do programa como política pública de êxito do Governo Federal.

O Crediamigo possui mais de 20 anos de atuação e oferece crédito rápido e orientado para mais de 2 milhões de microempreendedores. Atualmente realiza 17,6 mil operações de microcrédito por dia, com média de R$ 2,2 mil de valor por empréstimo.

O Crediamigo facilita o acesso ao crédito a empreendedores dos setores informal ou formal da economia. Associado ao crédito, o programa disponibiliza acompanhamento e orientação para melhor aplicação do recurso.