Com 89 processos julgados, mês do Juri bate recorde de julgamentos em Fortaleza

Na última edição do Mês Nacional do Júri, que aconteceu em novembro, as cinco Varas do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua concluíram o julgamento de 89 processos, dentre 104 pautados. Durante o esforço concentrado em Fortaleza, 105 réus foram sentenciados, totalizando 58 condenações, 43 absolvições e três desclassificações (quando se verifica que o caso não é de competência do júri), além de uma extinção de punibilidade (morte do réu).

O número de sessões realizadas é 15% maior do que a edição de 2018, quando ocorreram 77 sessões de júri (o melhor desempenho até então). Esse também foi o melhor percentual de sessões feitas entre as pautadas: 85% (no ano passado, esse índice foi de 78%), o que indica um amplo engajamento de todas as instituições envolvidas. Destaque para 1ª Vara do Júri, que cumpriu todos os 20 julgamentos que estavam pautados.

Durante a mobilização deste ano, ocorreu ainda o júri do Caso Benfica, em que houve a condenação de dois réus e a absolvição de um, quanto à participação no crime. Paralelamente aos trabalhos da força-tarefa, a ação promoveu o acesso de estudantes às sessões de julgamento no Fórum.

Mais de 80 alunos de Direito puderam acompanhar as sessões, após prévia inscrição. Além disso, no Fórum Clóvis Beviláqua foram fixados cartazes com curiosidades e informações sobre o funcionamento do sistema de julgamento.

*(Com informações do TJCE)