Com apenas 30 dias no cargo, diretor do Demutran de Nova Olinda é preso

O diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Nova Olinda, no Ceará, foi preso em flagrante nessa terça-feira (9) após liberar uma motocicleta de forma irregular e rasgar as multas do veículo. De acordo com a polícia, o diretor confessou o crime em depoimento e disse que devolveu a motocicleta para dono e rasgou as multas após ele ter se comprometido em colocar a documentação em dia.