Com aumento no número de viagens, Aeroporto de Fortaleza lidera ranking de voos internacionais do Nordeste

Com um total de 547 mil embarques e desembarques, as viagens internacionais no Aeroporto de Fortaleza tiveram um incremento de 38% no ano passado. Em relação ao Nordeste, o Estado ocupou o primeiro lugar, à frente de Salvador e Recife, que registraram 432 mil e 537 mil chegadas e partidas, respectivamente. Para especialistas do setor aéreo, as novas políticas da nova administração do terminal, juntamente com o Estado, têm contribuído para a vinda de novas companhias aéreas para o Estado, o que deixou o terminal mais competitivo na Região.

Após dois anos sob administração do grupo alemão Fraport, o Aeroporto registrou saldos positivos com relação ao crescimento da movimentação de voos nacionais e internacionais. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no ano passado, os voos domésticos e internacionais totalizaram 7 milhões de operações no terminal, uma alta de 8,7%.

Em 2018, foram 6,5 milhões de operações de chegadas e partidas. Já os voos internacionais, por sua vez, atingiram 395 mil, em igual período. Com a nova concessão, a administradora iniciou reformas no terminal, que já chegaram a 95% de conclusão. Mesmo em obras, o terminal já despertou interesses de companhias internacionais, que pretendem fortalecer sua atuação no País através da realização de novos voos no Ceará.