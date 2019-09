Com ausência de Camilo e Izolda, Sarto assume Governo do Estado

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), assumiu, nesta terça-feira (10), interinamente o Governo do Ceará. Terceiro nome na linha sucessória, Sarto permanece como governador em exercício enquanto o governador Camilo Santana (PT) e a vice-governadora Izolda Cela (PDT) cumprem agenda na Europa e na Ásia.

Camilo viajou em busca de novas parcerias e investimentos para o Estado do Ceará nas áreas de turismo, energias alternativas (eólica e solar), recursos hídricos (dessalinização) e novas indústrias para a Complexo Portuário do Pecém. No turismo, Camilo tenta avançar com as negociações para a iniciativa privada assumir o aquário de Fortaleza. Um grupo chinês demonstra interesse no empreendimento.

A vice-governadora Izolda Cela está em Cingapura, onde participa de encontro sobre gestão e políticas públicas, a convite da Fundação Lehmann. Com a ausência de Camilo e Izolda, o deputado José Sarto assume, pela segunda vez, a Chefia do Executivo Estadual, ficando, no comando da Presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana (PT).